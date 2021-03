Marvel: Shang-Chi sigue los pasos de Black Widow y cambia su fecha de estreno

Siguen los cambios en el Universo Cinematográfico de Marvel. Luego de la postergación de Black Widow para julio, la película Shang-Chi and the Legend of Ten Rings fue reprogramada para principios de septiembre.

Según el comunicado de prensa, Shang-Chi cambió su fecha de estreno de julio al 3 de septiembre de 2021. Esto se debe a que Marvel Studios se vio obligada a retrasar Black Widow hasta el 9 de julio. El thriller de espías debía debutar el 7 de mayo, pero la incertidumbre generada por el COVID-19 ha hecho que la película se haga esperar.

“El anuncio de hoy refleja nuestro enfoque en brindar opciones al consumidor y atender las preferencias cambiantes de las audiencias. Al aprovechar una estrategia de distribución flexible en un mercado dinámico que está comenzando a recuperarse de la pandemia global, continuaremos empleando las mejores opciones para brindar la incomparable narración de historias de The Walt Disney Company a los fanáticos y familias de todo el mundo”, señaló Kareem Daniel, el presidente de Disney Media & Entertainment Distribution.

Estas dos películas de Marvel están lejos de ser las únicas que se cambiarán en el futuro. Se espera que Cruella debute en Disney Plus a partir del 28 de mayo.

Calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - septiembre, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

