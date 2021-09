“Black Widow” fue la primera película de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Curiosamente, esta producción se centró en el pasado del personaje para introducir a Yelena Belova como parte del equipo de antihéroes de Valentine de la Fontaine.

Ya se une un personaje al equipo enemigo, así que había que introducir a un nuevo Vengador. Recordemos que en “Avengers: Endgame” se rompió el equipo de Vengadores tras las muertes de Iron Man y Black Widow, y el retiro de Capitán América.

“Shag-Chi and the Legend of the Ten Rings” introduce a Shang-Chi, un poderoso héroe de China que tiene amplios conocimientos artes marciales y puede controlar los anillos que tendrían dentro energía cósmica.

Mucho se especuló acerca del desempeño en taquilla de la cinta. Teniendo en cuenta la baja aceptación que obtuvo “Black Widow”, se esperaba que Shang-Chi no sea un éxito en los cines.

Pero ha sido todo lo contrario, hasta el momento. En este momento, la película supera a Endgame e Infinity War en el puntaje de la audiencia en la web de crítica de cine Rotten Tomatoes.

“Avengers: Endgame” cerró con 90% de aceptación, Infinity War con 91 y Shang-Chi lleva un par de días en 98%. En cuanto a la crítica de medios especializados, tiene 92%, solo por debajo de la última cinta de la fase 3.

Shang-Chi supera a “Avengers: Infinity War” en puntaje de Rotten Tomatoes. (Foto: captura)

