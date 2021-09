Tras la batalla contra Thanos en “Avengers: Endgame”, queda claro que el objetivo de Marvel Studios en la fase 4 es reconstruir al equipo de Vengadores para enfrentar a otro poderoso personaje. Por lo pronto, el nuevo personaje en sumarse al UCM es Shang-Chi en una cinta el solitario.

El 3 de septiembre llegará la cinta “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” de forma exclusiva a cines (no habrá estreno en simultaneo en Disney Plus). Solo quedan unos días para el estreno y ya se adelanta una posible secuela.

En primer lugar, hay que aclarar que la cinta comenzará en una momento del pasado, específicamente cuando Tony Stark fue secuestrado por la organización terrorista ‘Los diez anillos.

Este detalle es importante, ya que conoceremos la historia detrás de los héroes de Asia y el Medio Oriente, cosa que no se ha abordado hasta ahora en el Universo Cinematográfico de los Vengadores.

Kevin Feige habla sobre la posible secuela de Shang-Chi

Pues, ahora sabemos que se trata de un personaje importante. Kevin Feige declaró para el medio Comicbook lo siguiente sobre el futuro de Shang-Chi: “siempre estoy seguro y nervioso en proporciones iguales”.

“Las primeras reacciones a los personajes y a [Shang-Chi] en sí mismo me da una gran esperanza de que la gente querrá ver más de estos personajes. Ciertamente tenemos muchas ideas sobre dónde llevarlos y dónde colocarlos. Y tan exactamente como dices, lo que es tan divertido, sabemos que la película está funcionando cuando no es solo el personaje principal por el que la gente pregunta, sino los actores secundarios por los que la gente pregunta. Y en esta película en particular, eso es alentador porque creemos que son espectaculares y creemos que tienen un gran potencial en el futuro”, finalizó.

