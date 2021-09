Shang-Chi se une a la parrilla de héroes del Universo Cinematográfico de Marvel con una película en solitario. La cinta se centra en la historia de los Diez Anillos, el grupo terrorista que secuestró a Tony Stark en la primera cinta del UCM.

Allí entra en acción Shang-Chi, el personaje creado por Steve Englehart y Jim Starlin. Se trata de un héroe que tiene habilidades de artes marciales y también logra obtener los Diez Anillos para usarlos como arma.

¿Shang-Chi tiene escenas post-créditos?

Por supuesto, muchos fans se han preguntado si la nueva cinta de Marvel tiene escenas post-créditos. Recodemos que Marvel Studios los retiró en “Avengers: Endgame”, en forma ed cierre de un ciclo en el UCM.

No obstante, en “Black Widow” sí añadieron escenas post-créditos en los que se ve a Valentina Allegra de Fontaine reclutando a Yelena Belova (personaje interpretado por Florence Pugh).

Pues la respuesta corta a la respuesta es “sí”, hay dos escenas post-créditos en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

“Bueno, no queremos estropear nada. Pero creo que el final de esta película da una dirección bastante clara sobre, al menos, cómo de vital e importante es Shang-Chi en este mundo. La escena post-créditos me recuerda a la de Iron Man, con Nick Furia diciéndole a Tony Stark que es parte de un universo más grande y aún no lo sabe. Sin revelar nada, le pasa algo muy parecido a Shang”, fue lo que detalló Kevin Feige al respeto en una entrevista con el medio Comicbook.

