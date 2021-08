El 3 de septiembre, se estrenará una de las primeras películas de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel: “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”. Se trata de una película que explicará el origen de la agrupación terrorista que secuestró a Tony Stark en la primera cinta del UCM (2008).

Como es de esperarse, la productora ha dado inicio a la promoción de la cinta a través de redes sociales. En YouTube ya se han compartido algunos avances, mientras que en Twitter otro tanto.

No es sorpresa la aparición de Abominación (el villano de la primera cinta de Hulk). Muchos pensaban que lucharía con Shang-Chi, pero realmente su oponente será Wong, el amigo de Doctor Strange.

Realmente, no se sabe en qué momento del tiempo sucede este combate, ya que “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” comenzará en el pasado para explicar la formación del grupo terrorista, pero dará un salto a una etapa posterior al chasquido de Hulk.

En el nuevo avance, podemos ver a Wong utilizando la técnica de portales para que Abominación se golpee a sí mismo. Esta misma técnica fue usada para que Black Dwarf pierda un brazo en Infinity War.

Abomination vs. Wong in #ShangChi is going to be 🔥🔥 pic.twitter.com/AkrKFYqX17 — Binge Watch This (@BingeWatchThis_) August 18, 2021

