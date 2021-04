El tráiler Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos sorprendió a miles de fanáticos de Marvel, por lo que muchos han empezado a teorizar sobre cómo la película se conectará con los Vengadores y el UCM en general. Ahora que Marvel Studios apuesta por las series de televisión, Shang-Chi podría formar parte de varios universos y no necesariamente de lo que ya se ha visto en la pantalla grande.

Una teoría hace creer a la comunidad que Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos tendrá como escenario Madripoor, el refugio para criminales internacionales que apareció por primera vez en la serie The Falcon and the Winter Soldier.

La escena que viene alimentando la teoría corresponde a Shang-Chi (Simu Liu) peleando contra Death Dealer y otros antagonistas que parecen estar trabajando con Wenwu (Tony Leung) y la sombría organización de los Diez Anillos.

MARVEL | Tráiler de Shang-Chi

Dado que las luces de neón y los letreros brillantes se pueden encontrar en cualquier lugar, es importante agregar un poco de contexto. Los Diez Anillos han existido dentro del MCU desde sus inicios y han tenido pequeños cameos en un puñado de propiedades de Marvel Studios. Debido a que los Diez Anillos a menudo están vinculados a actividades delictivas, es lógico que el grupo tenga algún tipo de presencia en Madripoor.

Escena de Shang-Chi que podría ser en Madripoor

Según la estrella de Shang-Chi , Simu Liu, la película servirá como origen para un personaje que es nuevo para la mayoría de los cinéfilos casuales. Quizá Shang-Chi te parezca un personaje exclusivo del UCM, pero lo cierto es que su historia en los cómics data desde finales de 1973. Nunca estuvo relacionado con los Vengadores, por lo que no goza de mucha popularidad entre los fans.

El actor Simu Liu interpretará a Shang-Chi y estará acompañado de la nominada al Oscar Awkwafina y de Tony Leung como el Mandarín.

El estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings está programado para el 3 de septiembre.

