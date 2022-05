Nuevos superhéroes se suman al Universo Cinematográfico de Marvel. “Hawkeye” introdujo a Kate Bishop y recientemenete, “Doctor Strange in the Mutliverse of Madness” le dio un importante papel a America Chavez, la herína que puede atravesar multiversos. Kmala Khan, por otro lado, debutará en el UCM el 8 de junio de este año en la serie Ms. Marvel.

A esta lista de heroínas se suma Jennifer Walters, personaje interpretado por Tatiana Maslany. La serie “She-Hulk” buscará mantener esa frescura de las series de Marvel, pero contará con la presencia de importantes personajes de las películas.

Marvel Studios estrenó el primer tráiler oficial de la producción el 17 de mayo. Se puede ver que Walters lleva una vida normal como abogada, pero se da con la sorpresa de que cuenta con el poder de Hulk dentro de ella.

Justamente, Bruce Banner en su versión de Professor Hulk le da indicaciones y la expone a diferentes peligros para que se transforme definitivamente. Según las nuevas imágenes, todo parece indicar que no será un proceso tan traumático como el de su par masculino.

Esto se debe a que el personaje lleva una vida relativamente normal con su versión verde, inclusive decide probar suerte en una aplicación de citas.

Tráiler de “She-Hulk”

“She-Hulk: Attorney at Law, una serie original de Marvel Studios, comienza a transmitirse el 17 de agosto en Disney Plus”, detalla la productora en la publicación de redes sociales.

