El Universo Cinematográfico de Marvel se ha convertido en un laberinto de historias tras el estreno de “Avengers: Endgame”. Esto se debe a que la productora ha desarrollado la fase 4 a través de series y películas. Por ejemplo, para poder comprender lo que sucede en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es necesario haber visto “WandaVision”.

Como es de esperarse, muchos fans se preguntan qué series vienen antes o después de ciertas producciones. El futuro del UCM se complicará mucho más, debido a que este año hay muchas otras series y películas que se estrenarán.

“Ms. Marvel” llegará a Disney Plus el 8 de junio, mientras que el 8 de julio veremos en los cines “Thor: Love and Thunder” y el 17 de agosto, “She-Hulk”. Esta última producción estrenó recientemente su primer tráiler oficial.

Los espectadores más detallistas han notado de que la serie de la abogada Jennifer Walters se sitúa antes de “Shang-Chi”. Bruce Banner, continúa fusionado con Hulk y opera como Professor Hulk.

Si te quedaste hasta el final de la cinta “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, sabrás que el protagonista visitó a Banner y a Wong para analizar los anillos. Allí, Banner cuenta con su apariencia de humano.

Lo curioso es que el brazo de Hulk ha sanado en la serie “She-Hulk”, lo cual indica que podría volver a luchar contra los villanos, quizás como ayudante de Walters.

Tráiler de “She-Hulk”

