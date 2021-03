WandaVision emitió su último episodio la semana pasada. La serie exclusiva de Marvel para Disney Plus ha llamado la atención de de los fans del UCM, porque Vision Blanco (Paul Bettany) ha llegado para continuar en la Fase 4 aunque hayan preguntas sin resolver.

¿Por qué Vision Blanco no regresó con Wanda? Las historietas de Marvel explican que White Vision es la reconstrucción de Vision hecha por Hank Pym. A diferencia del Vision original, White Vision no tiene memoria.

En el caso de la serie de Marvel, las cosas no están claras. Al final de WandaVision, la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) tiene que elegir entre la realidad alternativa o disolver el hechizo y así perder a sus hijos. Sin embargo, hubo algo de esperanza cuando vemos a Vision cargando sus propios recuerdos a Vision Blanco. La escena termina con Vision dejando la biblioteca y White Vision no aparece más en el resto del episodio final.

Entonces, ¿por qué Visión Blanco no regresó con Wanda pese a haber recuperado todos sus recuerdos? La showrunner Jac Schaeffer tiene la respuesta.

“El punto es que ya no es su esposo. No es la persona con la que educó a sus hijos en ese extraño universo de comedia. No fue la persona de la que se despidió en Wakanda. Solo se trata de su cuerpo con los datos sobre su vida. Todo el tema alrededor de Vision es la identidad. Primero era solo una voz, luego fue un cuerpo físico, y ahora es un recuerdo. Hay un constante sentido de autoanálisis en Vision. ¿Quién soy yo? Para mi no se trata de haber hecho trampas o de que ahora haya otro tipo con su cara por ahí. Encaja perfectamente con el personaje de los cómics”.

Lo que queda claro es que White Vision es solo el cuerpo de Vision con la memoria de este, y esto último no significa que necesariamente cambie su personalidad. Habrá que esperar cómo Vision Blanco procesa tanta información para luego verse con Wanda y así resolver tantas cosas.

MARVEL | Teorías que afectan

Schaeffer cuenta, además, que las teorías de la comunidad de Marvel sí llegaron a afectarlo.

“Tengo que admitir que las teorías de los fans sí que me afectaron. Soy una persona a la que le gusta agradar. Quiero que la gente esté contenta, pero al mismo tiempo quiero honrar el compromiso que firmo con los espectadores al hacer una película. Creo que cuando cuentas una historia firmas un contrato con el público, y nosotros ya rompimos intencionadamente ese contrato al introducir el espacio de sit-com. Hemos roto el contrato y los convencionalismos una y otra vez, pero quiero pensar que lo hemos hecho de manera coherente y disciplinada, y que al final la gente ha disfrutado esa parte de la serie”, señaló.

