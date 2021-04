¿Te acuerdas cuando Marvel añadía en todas sus películas a Stan Lee? En cada producción tomaba un papel diferente y se volvió una tradición, inclusive para las películas animadas. Lamentablemente, con su fallecimiento parece que se dejó atrás esta tradición de la productora. Por supuesto, muchos fans se esperaban que en “The Falcon and the Winter Soldier” se añadan escenas con otros Vengadores ante la ausencia del magnate de los cómics.

Los rumores indicaban que eventualmente íbamos a ver a Chris Evans envejecido. Recordemos que Steve Rogers cumplió su última misión con los Vengadores en Avengers: Endgame y se quedó en el pasado para vivir junto a Peggy Carter.

Sin duda hubiera sido de inspiración para que Sam Wilson tomara la decisión de ser el nuevo Capitán América en el capítulo 6 de la serie. No obstante, el momento nunca llegó a incluirse pese a que sí estaba en los planes de Marvel.

El guionista Malcolm Spellman participó en una entrevista con el medio Yahoo! Entertainment. Allí respondió si solo era un rumor o si realmente llamaron a Evans para que retome su papel.

“Fue discutido, creo. No lo sé. Estoy diciendo oficialmente que no lo sé”, comentó. “¿Está diciendo oficialmente que puede haber sido discutido pero no sabe exactamente de qué se discutió?”, le respondió el entrevistador.

“Eso es exactamente correcto”, solo atinó a afirmar el guionista entre risas.

Malcolm Spellman did pretty much confirm they considered bringing Chris Evans' Old Man Steve Rogers in for a #FalconAndWinterSoldier cameo pic.twitter.com/gncjqNnpDu — Kevin Polowy (@djkevlar) April 30, 2021

“The Falcon and the Winter Soldier” iba a introducir al Lobo Blanco en el capítulo final

“The Falcon and the Winter Soldier” inicio con la presentación de un nuevo Capitán América: John Walker. Como es de esperarse, no llevó mucho tiempo el escudo, ya que al inyectarse un suero de superhombre quedó inestable y asesinó a un integrante de la organización terrorista Flag Smashers.

Este mismo personaje se transformó al final en US Agent, el cual regresaría en la película “Capitán América 4″. Por otro lado, Sharon Carter reveló su verdadera identidad: Power Breaker.

Finalmente, Sam Wilson se reconcilió con su familia y aceptó que él deberá cargar con la responsabilidad del escudo de Capitán América. En el capítulo 6 se le ve con su traje con los colores de la bandera de los Estados Unidos.

Al final de este episodio, se comparte un mensaje a los fans “Capitán América y el Soldado de Invierno”. Lo curioso es que Malcolm Spellman explicó en una entrevista con ComicBook que Bucky ya no era el Soldado de Invierno.

Ahora se ha revelado que inicialmente se planteó colocar el siguiente título al final del capítulo: “Capitán América y el Lobo Blanco”. Spellman fue quien reveló esta decisión que posteriormente fue descartada.

“Pude ver ese apodo [White Wolf] al ver uno de los cortes, y hombre, realmente me afectó emocionalmente. Creo que querían que aterrizara el impacto del Capitán América y el Soldado de Invierno. Y yo Creo que si hubieran hecho el Capitán América y el Lobo Blanco, podría no haber sido un aterrizaje tan emotivo porque es demasiada matemática y demasiada evolución. Pero no sé con certeza qué fue. Me sorprendió eso mientras miraba el corte, pero me encantó”, detalla.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.