Hace unas semanas, se rumoreaba que Christian Bale se había sumado al Universo Cinematográfico de Marvel para interpretar al villano Silver Surfer. Este personaje iba a aparecer en “Thor: Love and Thunder” pero se ha descartado.

En un directo por Instagram, el director Taika Waititi simplemente comentó que Silver Surfer no está en la película. No obstante, añadió que no comentaría en ese momento cuál sería el papel de Bale.

A su vez, comentó que no estaba seguro si Beta Ray Bill aparecería en la siguiente película de Thor. Solamente, se sabe que Starsharks ha estado involucrado en diferentes borradores del guión.

¿Habrá que esperar a unos nuevos Cuatro Fantásticos? Recordemos que Marvel no cuenta con el derecho cinematográfico de todos sus personajes, así que las demás productoras deberían alinearse con el UCM y las disposiciones de Disney para ver a estos héroes en la pantalla grande.