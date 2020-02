¿Tendremos más de Jake Gyllenhal como Mysterio en el Universo Marvel? Un rumor apunta a que el clásico villano de Spider-Man estaría en planes de Sony para que tenga su propia película en solitario.

El portal The Illuminerdi recurrió a fuentes cercanas a Sony para informar que Gyllenhal tuvo un excelente trabajo con el personaje hasta el punto de que la productora quiere una película exclusiva de Mysterio.

Recordemos que el personaje de Marvel no ha muerto en el UCM. Al final de Spider-Man: Far From Home, no vemos a Mysterio morir, por lo que su desapareción sería una obra del maestro de la ilusión.

Este rumor, aún sin confirmar, ha llegado a redes sociales en medio de las sospechas de que Sony planea introducir a los Seis Siniestros como villanos titulares de Spider-Man.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha