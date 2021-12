Sony publica una escena de tres minutos de Morbius y muchos se quejan por este detalle

Morbius es una de las películas de la Fase 4 que la comunidad de Marvel espera con grandes expectativas. Quizá no tantas como Spider-Man: No Way Home, pero sí con las suficientes para saber qué camino tomó la producción para el estreno de un nuevo superhéroe de los cómics en la pantalla grande.

Sony Pictures compartió en YouTube una escena de tres minutos llamada “La transformación”, y muestra al personaje interpretado por Jared Leto acabando con un grupo de mercenarios en el barco en el que viaja la doctora Martine Bancroft, encarnada por Adria Arjona.

La escena es bastante oscura y la acción sí convence a la comunidad de Marvel; sin embargo, la falta de sangre y violencia explícita es algo que aún las cintas de superhéroes de la Casa de las Ideas no explora por temor a las restricciones de edad. Lástima que eso es precisamente lo que los fans esperan para salirse del “ambiente Disney” a la hora de ver a superhéroes acabando con los villanos más sanguinarios.

La situación recuerda las películas de Venom, donde el villano aparenta ser muy violento, pero las escenas dan cuenta de nada. Hay un límite en la violencia expuesta en la gran pantalla y Morbius parece seguir el mismo camino.

Recordemos que Morbius llega a los cines el 28 de enero de 2022.

MORBIUS Y SPIDER-MAN

El universo del Hombre Araña en la historia actual del cine está compuesto por la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, las dos películas de The Amazing Spider-Man y las nuevas obras de Tom Holland como Peter Parker.

Ahora, el tráiler de Morbius conecta con las películas de Holland a partir de la aparición del cameo de Vulture, el primer villano que aparece en Homecoming. Yendo un poco más al pasado, vemos otra referencia dedicada a The Amazing Spider-Man cuando leemos los nombres de Black Cat y Rhino en la portada del The Daily Bugle. Ambos personajes aparecieron en la segunda entrega de The Amazing Spider-Man.

Finalmente, la relación de Morbius con la trilogía de Sam Raimi parte del graffiti que aparece en un callejón. Allí vemos a Spider-Man con la frase “asesino”. El detalle es que ese Hombre Araña no es el diseño de Holland, sino el de Tobey Maguire. No está claro si es que la frase de “asesino” es por lo ocurrido al final de la tercera película de Raimi o por el final de Spider-Man: Far From Home.

