Tras el estreno de Spider-Man: Far From Home y Avengers: Endgame, Marvel Studios y Fox comenzaron a renegociar la distribución de ganancias de las cintas del Hombre Araña, lo cual no llegó a buen puerto en un inicio.

Tras las fallidas reuniones entre ambas empresas, los rumores apuntaban a que Tom Holland iba a dejar el Universo Cinematográfico de Marvel; no obstante, tras varias reuniones, el actor anunció que volverá a su papel. No solo eso, sino que también se estrenará una tercera.

Por lo pronto, no se conoce la trama que se abordará en Spider-Man 3 pero los últimos reportes ya adelantan que uno de los villanos sería Electro. El medio The Hollywood Reporter, el actor Jamie Foxx está en las últimas negociaciones para ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Los detalles de la historia se mantienen bajo la máscara, pero el regreso de Foxx es asombroso, ya que muestra una fusión adicional de las películas anteriores de Spider-Man con la serie actual de Holland, que es la primera que tiene Marvel en producción.”, explica The Hollywood Reporter.

De concretarse, este sería uno de los primeros personajes de las cintas de Sony que dan el salto al UCM. Recordemos que hay personajes de las películas con Tom Holland que todavía no aparecen en otras producciones del UCM, como Buitre de Spider-Man: Homecoming.