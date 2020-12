Todavía no inicia la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel pero ya hay mucha especulación acerca de qué actores y cuáles serán las nuevas historias derivadas de Avengers: Endgame.

Recordemos que la primera cinta de la fase 4 será Black Widow. Inicialmente, se esperaba que Marvel estrenara esta cinta en abril de este año pero el coronavirus afectó a todo el calendario de producciones. Tanto las series como películas han tenido que mover su fecha de estreno.

Nuevas fechas de estreno de la fase 4 de Marvel Studios

Black Widow - 7 de mayo del 2021

Eternals - 5 de noviembre del 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 9 de julio del 2021

Tercera película de Spider-Man - Fecha tentativa para diciembre del 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 2021

WandaVision - 15 de enero del 2021.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sin fecha

Thor: Love and Thunder - Sin fecha

Capitana Marvel 2 - Sin Fecha

Black Panther 2 - Sin fecha, posiblemente cancelado

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - Sin fecha

Dentro de las especulaciones del UCM, se ha hablado mucho acerca del inicio de multiverso. En resumen, los rumores indican que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland lucharán juntos o por lo menos tendrán participación en Spider-Man 3.

Un video compartido por Sony Latinoamérica (posteriormente eliminado) preguntaba a los fans sobre “¿cuál es tu Spider-Man favorito?, además añadía que ya no es necesario elegir debido a que “todo puede pasar” en Spider-Man 3.

Finalmente se sugiere que “en Spider-Man 3 muy posiblemente verás a todos”. Lamentablemente, solo se trata de un video especulativo de parte de un programa de noticias llamado On News. No se trata de una confirmación.

Ni Maguire, ni Garfield han sido captada por las cámaras de los fans en el rodaje de la tercera película del Hombre Araña. Zendaya y Holland sí han aparecido en varios videos de escenas de acción y han confirmado que todo el reparto ha participado en una reunión por Acción de Gracias.

El ‘host’ del programa Jimmy Kimmel le insiste a Zendaya para que comparta más detalles del reparto pero ella simplemente comenta que es reservado por lo pronto y que “no puedo confirmar ni negar”.

Daniel Richtman, principal responsable del portal MCUCosmic, no hace eco de la noticia e inclusive comparte la última publicación de The Cosmic Wonder. Esta cuenta publicó un video del multiverso de Spider-Man 3 que fue reclamada por derechos de imagen por Sony y no por Sony Latinoamérica.

Por lo pronto, nada está confirmado. Marvel podría estar preparando varias sorpresas para la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Pero todo es reservado hasta el momento.