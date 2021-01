Mysterio, el personaje encarnado por Jake Gyllenhaal, suena fuerte en las películas de Marvel. Ahora que Sony Pictures está rodando Spider-Man 3, los fans del UCM están buscando pistas sobre la trama y un detalle ha llamado la atención de todos: el posible regreso de Mysterio.

Hagamos un poco de memoria. Mysterio apareció por primera vez en Spider-Man: Far From Home. Supimos de él durante los ataques de Elementales en Europa. No fue hasta el cierre de la película en el que nos enteramos que Mysterio fue el responsable de los ataques y, supuestamente, muere a manos de Spider-Man. Como último acto, Mysterio graba un video en el que se muestra como inocente para manipular a la opinión pública.

Entonces, mientras esperamos el regreso de Mysterio a las películas de Marvel, el usuario de Instagram @altanta_filming compartió imágenes con varios detalles que hacen referencia al villano interpretado por Gyllenhaal. En un quiosco, hay varios carteles de “I Believe” con el casco de Mysterio. También se lee la frase “Ciudadanos para defender a Spidey” en un periódico.

Se desconoce cuál será la trama de Spider-Man 3. Luego de que Mysterio revelara la identidad de Peter Parker (Tom Holland), los fans de Marvel creyeron que Spider-Man se la pasaría huyendo de las autoridades. Sin embargo, los huevos de pascua dedicados a Mysterio apuntarían a algo diferente.

MARVEL | Futuros estrenos

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

