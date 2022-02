Los fans desean mucho más de Sony y Marvel. “Spider-Man: No Way Home” fue un ambicioso proyecto cinematográfico que reunió a varios actores de las pasadas cintas del Hombre Araña y podríamos ver mucho más de los multiversos en Spider-Man 4.

¿Te gustaría ver de regreso a Alfred Molina como Doctor Octopus o a Willem Dafoe como Duende Verde? Pues sería posible en el siguiente proyecto de las productoras o por lo menos JK Simmons es entusiasta.

El actor fue entrevistado por el medio Deadline. Allí se le preguntó si le gustaría volver a interpretar al feje del diario Daily Bugle, a lo que respondió afirmativamente y entre bromas.

“Creo que voy a estar en más. Entonces, crucemos los dedos”, comentó entre risas.

Para el medio Variety también declaró al respecto recientemente. Añadió que se sentía en shock de haber regresado a su papel y de todo el trabajo que tuvo con Sam Raimi. Se alegra también de que este director esté detrás del proyecto “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

¿Qué veremos en Spider-Man 4?

Hay muchas teorías rondando por Internet acerca de Spider-Man 4. La que más llama la atención es que Tom Holland no regrese o que simplemente tenga un cameo. Sería el momento perfecto para introducir a Miles Morales.

