Si te gustó “Spider-Man: into the Spider-Verse” o “Un nuevo universo”, quizás estés esperando el estreno de la segunda parte. Inicialmente, se anunció que la secuela “Spider-Man: Across the Spider-Verse” llegaría a los cines el 7 de octubre de este año, pero se ha movido la fecha de estreno.

Sony confirmó en las redes sociales que se ven obligados a cambiar la fecha para el 2 de junio de 2023. Pese a la mala noticia, comparte con los fans del héroe arácnido un detalle que cambia por completo la franquicia animada.

Esta secuela estará dividida en dos partes. Across the Spider-Verse Part II llegaría a los cines el 24 de marzo de 2024 si no hay más retrasos por el coronavirus. Todo parece indicar que nos dejarán con un “cliffhanger” o una escena incompleta que nos dejará expectantes para el estreno de la tercera entrega.

Por lo pronto, la productora solo ha compartido el primer tráiler oficial en donde se puede ver a Miles Morales en su casa cuando llega Gwen Stacy a través de un portal para invitarle a una nueva misión.

Posiblemente en los últimos meses del año veremos más material de la cinta como parte de la campaña de publicidad. La COVID-19 ha obligado a Sony a mover la fecha de estreno en dos ocasiones: se anunció para el 8 de abril, luego se modificó para el 7 de octubre y ahora para el 2 de junio de 2023.

A shift in the multi-verse.



🕸 Spider-Man: Across the Spider-Verse – June 2, 2023

🕸 Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II – March 29, 2024#SpiderVerse pic.twitter.com/cUTdCej5Nz — Spider-Man: Across The Spider-Verse (@SpiderVerse) April 21, 2022

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.