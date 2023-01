La franquicia de Spider-Man tiene un calendario bastante apretado este año. No solo se preparan nuevos videojuegos, sino que se avecina una nueva película: la secuela de “Spider-Man: Into the Spider-Verse”. El proyecto llevará el nombre de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” y se ha programado su estreno para el 2 de junio de este año.

Como es de esperarse, muchos fans se imaginaban que volvería a reunirse el equipo de arácnidos una vez más en esta cinta para luchar contra otro poderoso villano. No obstante, el primer tráiler oficial parece indicar que la película se orientará a otra trama.

Vemos en el avance que Miles Morales se encuentra sumamente triste porque debe tomar una decisión importante en su vida. Se despedirá de sus padres y se aventurará a ir al Spider-Verse, un universo alternativo en donde llegan todos los Hombres Arañas.

Nicolas Gage comenta que Sony no le ha llamado

Todavía no se conoce el motivo, pero se sabe que Nicolas Cage no estará presente en esta película. El mismo actor confirmó que no trabajará con Sony para darle voz a Spider-Man Noir.

Cage conversó con el medio Screen Rant sobre la promoción de “The Old Lady”, pero la pregunta sobre Across The Spider-Verse debía llegar tarde o temprano.

“Tendrías que preguntarle a Sony. No sé qué está pasando con eso. Nadie me ha hablado de eso. Pregúntales. No sé. yo realmente no Desearía que lo hicieran. También me encanta Spider-Man Noir. Creo que es un gran personaje. Spider-Man es el superhéroe más genial. Y luego combinas eso con Cagney y Bogart y Edward G. Robinson, vamos, es un gran personaje”, solo atinó a comentar.

