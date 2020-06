Sony y Marvel Studios volverán a trabajar juntos en una película de Spider-Man. No solo expandirán el UCM con una nueva cinta con Tom Holland sino que preparan una secuela de “Spider-Man: Into The Spider-Verse”.

Esta es una película animada que se centra en la vida de Mile Morales, un joven neoyorkino que obtuvo los poderes arácnidos en un universo paralelo. Su vida cambia por completo cuando los demás Spider-Man llegan a su propio mundo y tienen que buscar la forma de volver.

Pues Sony y Marvel por fin han dado inicio a la producción de “Spider-Man: Into The Spider-Verse 2”, la comentada secuela. Los mismos encargados de la cinta han comentado por sus redes sociales que el 8 de junio han comenzado su trabajo.

Por lo pronto, no se han ofrecido detalles de la trama pero los rumores indican que habrá un romance entre Morales y Gwen. La película llegará a los cines recién el 2022.

Spider-Man: Into the Spider-Verse, escena post-créditos: ¿qué significa el final de la película?

ALERTA, SPOILER. Spider-Man: Into the Spider-Verse, película animada del héroe arácnido, dirigida por Bob Persichetti y Peter Ramsey según el excelente guion de Phil Lord y Christopher Miller, fue estrenada en todos los cines de Estados Unidos. Su lanzamiento tiene a muchos de los fans entusiasmados, porque se habla de dos escenas post-créditos sobre la historia del Hombre Araña que podría revelar información crucial sobre el futuro del héroe.

Las escenas post-créditos se convertido en parte fundamental de una película de Marvel, y a pesar de que esta le pertenece a Sony Pictures no es ajena a ello. A veces, estás secuencias incluyen pistas de otras producciones de superhéroes, aunque en el caso de Spider-Man: Into the Spider-Verse se centra en la historia del trepamuros.

En la primera escena post-créditos se realiza un tributo a Stan Lee, cocreador de Spider-Man que murió en noviembre de 2018, y en la segunda nos presentan Spider-Man 2099 de Oscar Isaac.

LA PRIMERA ESCENA POST-CRÉDITOS: STAN LEE Y STEVE DITKOEsta primera secuencia es un homenaje a Stan Lee, co-creador de Spider-Man que murió el 12 de noviembre después de una larga y legendaria carrera en la industria de los cómics, e incluye una cita de Lee, que surgió en una entrevista sobre el heroísmo. "Esa persona que ayuda a otros simplemente porque debe o debe hacerse, y porque es lo correcto, es, sin duda, un superhéroe real".

La escena termina con un agradecimiento dirigido tanto a Lee como a su cocreador de Spider-Man, Steve Ditko.

LA SEGUNDA ESCENA POST-CRÉDITOS: SPIDER-MAN 2099 DE OSCAR ISAAC“Mientras tanto, en Nueva York ...”, es la frase que abre esta escena que empieza con el holograma de una mujer llamada Lyla explicando los eventos de salto de dimensión de la película mientras una figura misteriosa camina a través de una guarida de oscuridad. Luego se revela que se trata de un personaje de los cómics de Spider-Man conocido como Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099.

Con la voz de Oscar Isaac Miguel este Hombre araña comienza a probar esa nueva tecnología y decide hacerlo desde el principio. Así llega la “Tierra 67”, donde aparece ante un Spider-Man 2D rígidamente animado. Se trata de la serie de televisión animada Spider-Man de 1967, específicamente un episodio llamado ‘Doble identidad’. La secuencia se torna divertida al ver a ambos Spider-Man discutiendo por quien es el verdadero héroe arácnido.

¿QUIÉN ES SPIDER-MAN 2099 Y QUÉ SIGNIFICA SU APARICIÓN?Spider-Man 2099, creado por Peter David y Rick Leonardi, apareció por primera vez en 1992 en Spider-Man 2099 N°. 1. Ahí se presenta un futuro donde los superhéroes no son más que una leyenda del pasado, Miguel O'Hara trabajó para Alchemax, la misma compañía que le dio a Miles Morales sus poderes. Mientras intenta replicar las habilidades del Spider-Man original, algo con lo que no está de acuerdo, es obligado por su jefe Tyler Stone a toma una droga adictiva.

En un intento de dejar la adicción accidentalmente mezcla su ADN con el de una araña y adquiere un conjunto de habilidades similares a las del Spider-Man como original.

El momento al que Miguel viaja en la escena post-créditos de Spider-Man: Into the Spider-Verse corresponde a ‘Double Identity’, un episodio de la primera temporada de la serie animada de 1967. El dicho capítulo un actor que se hace pasar por otros para deshacerse de la policía cuando comete delitos, e incluso finge ser Spider-Man.

Aunque no se conoce la razón por la que Miguel está viajando a través del multiverso, la incorporación de Oscar Isaac sugiere que podría ser más que una broma. Probablemente, tenga un papel más importante en una posible secuela de Spider-Man: Into the Spider-Verse.