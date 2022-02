Marvel Studios ha comenzado a mezclar sus series con las películas de los Vengadores. Antes del estreno de “Spider-Man: No Way Home”, vimos que el actor Vincent D’Onofrio interpretó a Kingpin en la serie corta “Hawkeye”. Sin duda, fue una grata sorpresa de que el poderoso magnate es parte del universo de los Vengadores y que mantiene su superfuerza, al igual que en las serie.

En “No Way Home” no solo vimos a Alfred Molina y Willem Dafoe, sino que también se sumó un superhéroe: Daredevil. El actor Charlie Cox también es parte del UCM y nada más y nada menos que el abogado Happy Hogan y Peter Parker.

Lamentablemente, no lo vimos en su traje rojo, sino que estuvo como abogado de oficio para salvar a Parker de lo que había causado en “Far From Home”. Pese a esto, los fans se mantienen optimistas con respecto a que volverá en el futuro a la pantalla grande o que quizás tendrá una cinta en solitario.

¿Charlie Cox volverá al UCM?

“No sé cuáles son sus planes, pero sí, mi esperanza es poder hacer todo lo que se me permita hacer y participar. Y sería muy divertido, lo único que permite estar en el MCU y que realmente no pudimos hacer con las cosas de Netflix, es que ahora puedo interactuar con otros personajes del MCU.

Entonces, eso sería genial. Crossovers es lo que me gustaría hacer a continuación. No sé cómo se ve eso, y no sé qué están planeando y todo ese tipo de cosas. Pero hay algunas historias realmente interesantes que me encantaría que el personaje explorara”, detalló en una reciente entrevista con el medio AMC Plus Australia.

¿Te gustaría ver el personaje de regreso en el UCM? Por lo pronto, Marvel dará un giro a la trama. Se alejará de la Tierra para explicar por qué Nick Fury está en el espacio (”Secret Invasion”) y cómo se solucionará el tema de los multiversos (”Doctor Strange in the Multiverse of Madness”).

