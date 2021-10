La película “Spider-Man: No Way Home” llegará a los cines el 17 de diciembre. Se trata de producción más ambiciosa del Universo Cinematográfico del Hombre Araña, debido a que introducirán a personajes de las pasadas franquicias.

Las dos primeras cintas con Tom Holland no llegaron a introducir a los Seis Siniestros, pero esto no es limitación para Marvel Studios y Sony Pictures. Durante la fase 4 del UCM de los Vengadores se han introducido los multiversos y allí es done pueden meter a más personajes.

En el primer tráiler oficial de la cinta, se revela que Peter Parker, junto a Doctor Strange, comenten un terrible error: desatan un hechizo que inicialmente iba a borrar la memoria de los que conocen la identidad de Parker, pero que termina por dar inicio a la ‘locura de los multiversos’.

Por este motivo, vemos una vez más al actor Alfred Molina en su papel de Doctor Octavius. Por lo pronto, es el único que ha confirmado su participación en la cinta, todavía no se sabe si Tobey Maguire o Andrew Garfield también regresan en sus respectivos papeles de Spider-Man.

Solo queda confirmarse con las nuevas imágenes que compartió Sony con la revista Empire. Recientemente, se compartieron tres ifotos del rodaje, en donde se ve a Parker con MJ, Doctor Strange y a Doctor Octavius.

“Spider-Man: No Way Home” al detalle en las nuevas fotos del rodaje. (Foto: Sony)

