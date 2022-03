Nadie pone en duda que los actores del Universo Cinematográfico de Marvel siempre están en forma. Parte de su contrato es siempre estar listos para interpretar a los héroes más fuertes de los cómics, por este motivo cobran millonarias cifras.

No obstante, no es caso para Andrew Garfield y Tobey Maguire. Ambos se sumaron casi de imprevisto en la producción de “Spider-Man: No Way Home” como los dos Peter Parker que faltaban para poder vencer a los villanos de los multiversos.

Uno de ellos no estaba en forma, así que Holland se encargó de burlarse en una entrevista en el show Late Night with Seth Meyers. Declaró que uno de los otros dos Spider-Man estaba vistiendo un trasero falso para poder llenar el traje.

“Te daré un spoiler y no te diré quién. Pero uno de nosotros tiene un trasero falso en su traje. Pueden averiguarlo por ustedes mismos. Recuerdo estar en el set y decir, ‘¡Guau! Oh, espera un minuto. No, eso no es real”, detalló el actor.

Andrew Garfield no se quedó callado al respecto y no aceptó estas declaraciones: “Escuché sobre esto. No tengo idea [quién usó el trasero falso]. No soy yo, así que no tengo ni idea. No quiero [acusar a nadie]. No lo sé. ¡Asumí que los traseros de todos eran sus traseros! No creo que sea Tobey”, comentó en una breve ntervención del medio Entertainment Tonight.

