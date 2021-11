No cabe duda que uno de los detalles que los fans del Hombre Araña más esperan en el estreno de “Spider-Man: No Way Home” es la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire. Por lo pronto, Sony y Marvel solo han promocionado a los villanos de esta producción.

Alfred Molina regresa en su papel de Doctor Octopus, Willen Defoe será una vez más el Duende Verde, mientras que Jamie Foxx interpretará a Electro. A su ve, se ha confirmado la aparición de Sandmand y otros villanos.

Todavía no se conoce cómo es que Peter Parker (Tom Holland) se enfrentará a todos estos enemigos. Los rumores indican que Garfield y Maguire llegarán al rescate en sus respectivos trajes de Spider-Man.

Recordemos que todo es posible en esta cinta, ya que Doctor Strange ha dado inicio al multiverso de la locura. Garfield, por lo pronto, ha intentado evitar hablar al respecto o simplemente negar su participación en el rodaje.

En una reciente interacción con el medio GQ, solo atinó a comentar lo siguiente con respecto a cuál de los trajes es el que más le gusta:

“De estos tres, en realidad me gusta el mejor de Tom [Holland]. Pero, creo que también me gusta lo mejor de Amazing Spider-Man II”.

