El director Jon Watts ya advertía tras el rodaje que “Spider-Man: No Way Home” era la cinta del Hombre Araña que se ha hecho hasta el momento y que el la llamaría “Spider-Man: Endgame”. Esto se debe a que introducirán a personajes de las pasadas cintas del héroe arácnido.

En el primer tráiler oficial, Sony y Marvel ya confirmaban algunas teorías de los fans. No aparecieron los actores Andrew Garfield y Tobey Maguire, pero sí se confirmó que Alfred Molina regresaba en su papel de Doctor Octopus.

A su vez, en el póster de la cinta se logra ver al Duende Verde en acción. Todavía no se sabe si Willem Dafoe interpretará al personaje; no obstante, todo parece indicar que se trata de la reunión de los Seis Siniestros.

Andrew Garfield compartió algunas palabras con el medio TODAY sobre su posible participación en “Spider-Man: No Way Home”. Una vez más, el actor comenta que no ha sido contactado por Marvel Studios y que no volverá a ser Peter Parker.

“(Entre risas) Escuchen no estoy en esta película. Amo Spider-Man, siempre lo he hecho y estoy feliz de haber tomado ese papel. Estoy muy emocionado por ver qué es lo que harán en esta tercera película, tanto como lo están ustedes”, explicó.

