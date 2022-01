No cabe duda que “Spider-Man: No Way Home” ha sido una de las apuestas más arriesgadas de Marvel y Sony; a su vez, se ha convertido en uno de los éxitos de taquilla más importantes del Universo Cinematográfico de los Vengadores.

En esta producción por fin vemos que Peter Parker, interpretado por Tom Holland, da el salto de madurez para convertirse en el verdadero Spider-Man. Por supuesto, primero ocasiona la colisión de los multiversos al interrumpir un hechizo de Doctor Strange.

Justamente al final de la cinta vemos las consecuencias de tocar el multiverso. A modo de escena post-créditos, Marvel Studios estrenó el primer tráiler oficial de “”Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, cinta que se ha programado para el 6 de mayo de 2022.

Benedict Cumberbatch reacciona al tráiler de Doctor Strange 2

En una entrevista con el medio Deadline, el actor que interpreta a Strange habló acerca de su experiencia al ver la película “Spider-Man: No Way Home”. “Estoy emocionado por la reacción al tráiler al final de Spider-Man; estoy emocionado por la reacción que ha tenido la película”, comentó.

“Quiero decir, ha sido un momento especial, para ser honesto”, añadió. Recordemos que será su segunda cinta en solitario en el UCM y posiblemente se trate de su último trabajo con Marvel Studios, ya que las teorías afirman que él podría tomar el lugar de Kang el Conquistador para darle orden a las líneas temporales.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.