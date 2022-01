Tras varias semanas del estreno de “Spider-Man: No Way Home”, ya se comparte por redes sociales varios spoilers y detalles que no se conocían del rodaje. Por ejemplo, recientemente, los tres actores que interpretan a Peter Parker, Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire, aparecieron una vez más ante cámaras para compartir sus experiencias.

Por otro lado, el medio The Direct ha compartido una parte eliminada del guion original en donde se habría eliminado una referencia a Stan Lee. Recordemos que en las diferentes cintas de Marvel Studios ha aparecido como un personaje secundario.

En Capitana Marvel, por ejemplo, apareció como un personaje en el metro que fue testigo de la infiltración de los Skrull en la Tierra. Tras su muerte, solo se han añadido algunas referencias en las cintas posteriores.

El guion original de “Spider-Man: No Way Home” sí contempló un cameo sorpresa pero a modo de broma. “Peter encuentra a MJ halando y riendo con un comprador viejo, que se parece mucho a Stan Lee”, se lee en el guion filtrado.

“Spider-Man: No Way Home” casi cuenta con un cameo de Stan Lee, pero se modificó la escena. (Foto: captura)

La escena continúa de forma normal, tal cual la vimos en el cine. Allí es cuando MJ y Ned comparten un momento juntos antes de se le atienda a Peter Parker, quien está sumamente nervioso por encontrarse con el amor de su vida que ya no lo recuerda.

