El Universo Cinematográfico de Marvel ya no solo desarrolla la trama de los Vengadores en películas, sino que ahora se apoya de las series de Netflix y Disney Plus. “Hawkeye”, por ejemplo, introdujo a Kinping, personaje interpretado por Vincent D’Onofrio. La cinta “Spider-Man: No Way Home” también contó con cameos de las series.

Luego de que se filtrara la identidad secreta de Spider-Man, los protagonistas necesitan de un abogado que los saque de este problema legal. Allí es cuando entra en acción Daredevil, el abogado número 1 de Marvel Comics.

Lamentablemente, el personaje nunca utilizó su traje rojo, pero sí reveló que cuenta con el sentido auditivo mejorado. Cuando estaban en reunión con sus clientes, desde afuera lanzaron un ladrillo que rompió una ventana y fue él quien capturó el proyectil.

Charlie Cox habla sobre la filtración de su escena

El medio Comicbook.com lo entrevistó para conversar acerca de su experiencia en el rodaje de “No Way Home”. Allí, reveló que su escena ya se había filtrado pero que no se le había prestado mayor atención.

“A veces vengo, entro en entrevistas como esta y felizmente no me doy cuenta de que probablemente haya toda una conversación sobre algo que nunca he siquiera... Sé que hubo, antes de que saliera la película, antes de que saliera Spider-Man, había una captura de pantalla de la escena que está en la película. Alguien me lo envió y dije, oh wow, eso es todo. Esa es esa escena”, comentó el actor.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.