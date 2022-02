El Universo Cinematográfico de Marvel no deja de crecer. No solo la productora ha estrenado películas, sino que también desarrolla la fase 4 de los Vengadores a través de series en Disney Plus. A su vez, se han comenzado a mezclar las diferentes historias de las series con las cintas.

“Spider-Man: No Way Home” es un claro ejemplo de este caso. No nos referimos a la participación de Alfred Molina o Willen Dafoe, sino de el cameo de Charlie Cox como Daredevil.

Pese a que el personaje nunca vistió su traje rojo, sí reveló que tiene los reflejos acelerados. Sin duda, fue uno de los cameos más sorpresivos del UCM y podríamos verlo en otras películas.

Declaraciones de Charlie Cox

“Es un gran momento, no solo para mí, sino también para el personaje. Sentí un verdadero sentido de responsabilidad. Si esa escena funciona, si es genial, si parece estar en su lugar, entonces el cielo es el límite a donde podría llegar. Y sería genial para mí, naturalmente, pero sería genial para Matt. Me siento apegado a él. aunque eso suene un poco extraño”, declaró recientemente en una entrevista con el medio The Hollywood Reporter.

“Jon Watts (el director) dijo: ‘He construido este momento en donde re revelamos, y nadie hable durante unos segundos porque la audiencia tendrá una gran reacción. Estaba un poco avergonzado, como, ‘¿Estás seguro?’ Iba con la corriente, pero pensando: ‘Espero que no sea una decepción’. Pero recibí muchos mensajes de texto de amigos que estuvieron en el estreno o lo vieron el fin de semana de estreno, quienes me dijeron que hubo una reacción vocal genial cuando apareció esa escena. Es una sensación extraña, pero estoy muy agradecida”, añadió.

