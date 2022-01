Los guionistas de Spider-Man: No Way Home, Chris McKenna y Erick Sommers, fueron entrevistados para explicar cómo es que Venom llegó al universo de Peter Parker (Tom Holland); sin embargo, hay detalles en sus declaraciones que no tienen sentido sobre cómo es que terminó la película de Marvel.

ALERTA DE SPOILER

En Spider-Man: No Way Home, todas las personas, héroes y villanos, que fueron traídas al mundo de Peter Parker era porque conocían la identidad real de Spider-Man. En el caso de Eddie Brock, fue Venom quien tenía una idea previa de la identidad del Hombre Araña.

“La idea es que el simbionte tiene conocimientos de otros universos. Enterrado en su mente está todo ese conocimiento, toda esa información, incluyendo la conexión de Peter y Spider-Man”, precisaron los guionistas.

Ahora, lo que no tiene explicación es por qué el efecto de teletransportación al universo de Parker también afecta a Brock si es que solo Venom sabía de Spider-Man. Venom y Brock comparten el mismo organismo, pero aún así se presentan como dos seres distintos. En teoría, Brock debió quedarse en su universo mientras el simbionte desaparecía de su cuerpo.

Otro aspecto que los guionistas no aclaran cómo es que una parte de Venom sí puede quedarse en otro universo. Si Doctor Strange logró que los personajes de otro universo vuelvan a su realidad de origen, ¿cómo es que un pedacito de Venom puede seguir en la Tierra si los mismos guionistas explican que este porta la memoria de Spidey y Parker? ¿O es que se trata de un pedazo sin memoria, pero aún así se trata de material ajeno a su realidad?

Esperemos que estos datos sean explicados en un futuro con la próxima trilogía de Spider-Man de Tom Holland.

