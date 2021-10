No cabe duda que “Spider-Man: No Way Home” ha generado mucha expectativa entre los fans. Marvel Studios y Sony Pictures Entertainment compartieron en agosto el primer tráiler con una importante revelación.

Varios personajes de las pasadas cintas del Hombre Araña regresarán a la acción. Peter Parker, interpretado por Tom Holland, le pide ayuda a Doctor Strange para que haga un hechizo que le borre la memoria a todos los que conocen su identidad secreta.

Cuando el hechizo sale más inicia la ‘locura de los multiversos’, en donde deberá enfrentar a pasados villanos de la franquicia del Hombre Araña. En el tráiler vemos a Doctor Octavio, interpretado por Alfred Molina, y se logra escuchar la risa del Duende Verde.

Lamentablemente, todavía no se sabe si Tobey Maguire o Andrew Garfield regresarán a sus respectivos papeles de Peter Parker. Recientemente, la productora compartió nuevas imágenes de la cinta en donde se hacen referencias a Maguire.

Se ha confirmado que sí habrá un combate entre Octavius y Spider-Man. No obstante, se trata de la versión que tiene el traje metálico, el mismo de “Avengers: Infinity War”. ¿Crees que llegará Maguire a ayudarlo?

“Spider-Man: No Way Home” comparte nuevas imágenes que hacen referencia a Tobey Maguire. (Foto: Marvel)

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

