“Spider-Man: No Way Home” debería responder estas dudas por la aparición de Doctor Octopus

Doctor Octopus, interpretado por Alfred Molina, aparecerá en Spider-Man: No Way Home, la cinta protagonizada por Tom Holland. Eso será una realidad, porque el antagonista apareció en el primer avance de Spidey. Sin embargo, hay varias preguntas sobre cómo este personaje puede seguir con vida tantos años después de la saga de Sam Raimi, así como otros datos relacionados con el universo del Spider-Man de Tobey Maguire.

La primera duda relacionada con Doctor Octopus es cómo sigue con vida después de Spider-Man 2 de Raimi. Lo último que vemos de él es hundiéndose en el mar de Nueva York con el reactor de fusión, el cual estaba diseñado para crear energía ilimitada y sostenible. No Way Home debería dar una explicación sobre este hecho. Quizá el personaje no murió ahogado, sino fue trasladado por algún fallo de la realidad a la realidad de Holland y sigue con el plan de estabilizar el reactor de fusión de una vez por todas.

Otro detalle es que No Way Home ocasionalmente reconocerá a Venom como parte del multiverso de Marvel. Si esto es así, ¿cuál sería la situación del Venom de la saga de Sam Raimi? Como Doctor Octopus aparece en No Way Home, el “Venom” de Raimi también existe en el concepto del multiverso de Spidey. Lo más probable, siguiendo la línea de Loki, el simbionte de Spider-Man 3 sea simplemente una variante.

De ser cierto, tal como aseguró Tom Holland, que Tobey Maguire no aparecerá en No Way Home, una solución a la ausencia de este personaje es que Peter Parker dejó de ser Spider-Man en algún momento. Han pasado varios años y, por lo último que sabemos de la relación con Mary Jane, hay la posibilidad de que Parker abandone su papel de superhéroe tras conciliarse con Sandman.

SPIDER-MAN | Villanos en el nuevo afiche

El afiche de Spider-Man: No Way Home muestra los tentáculos de Doctor Octopus, el cual será interpretado por Alfred Molina (ya lo hemos visto en el tráiler), y en el fondo vemos al Duende Verde de Willem Dafoe, el mismo que se enfrentó a Tobey Maguire en la saga de Raimi.

Los seguidores de Marvel sabían que Duende Verde aparecería en la película No Way Home por el tráiler, pero las imágenes solo mostraban una de sus clásicas bombas y no al personaje en sí. Recién con el póster vemos la apariencia final de Duende Verde, así como su deslizador.

Otros detalles que merecen la atención de los fans de Marvel son la tormenta de arena, que haría referencia a Sandman (personaje de la tercera película de Raimi), y los rayos, que estarían relacionados con Electro (Jamie Foxx), el villano de The Amazing Spider-Man de Andrew Garfield.

