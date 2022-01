La aparición de Duende Verde en Spider-Man: No Way Home ha hecho que la comunidad analice cada detalle de las escenas de acción. El actor Willem Dafoe ha interpretado a este clásico villano desde la primera saga de Spider-Man con Sam Raimi y pocos se han percatado de la diferente entre el Norman Osborn saludable y el Norman Osborn bajo los efectos del Duende Verde.

La sutil diferencia entre Norman Osborn de Dafoe y Green Goblin son sus dientes. Siempre que Dafoe interpreta a Norman Osborn como su yo habitual, el actor usa dentadura postiza. Estas prótesis dentales le dan a Norman dientes perfectamente rectos y blancos, lo que encaja con su estilo de hombre de negocios. Sin embargo, Dafoe siempre saca los dientes postizos cuando llega el momento de jugar a Green Goblin. Esto permite que el lado villano del personaje use los dientes naturales y menos perfectos de Dafoe, lo que sutilmente ayuda a hacer que la sonrisa de Goblin sea un poco más espeluznante.

Diferencia entre Duende Verde y Norman Osborn

Dafoe comenzó a usar la dentadura postiza como Norman Osborn durante Spider-Man de 2002 . La diferencia realmente se puede ver en la película durante la famosa escena en la que Norman habla con su personaje Goblin en el espejo. Es un gran escaparate de cómo Dafoe interpreta los dos lados del villano de manera diferente, y yendo y viniendo entre ellos con tomas de primeros planos.

Lo interesante es que Dafoe recurrió al mismo recurso en Spider-Man: No Way Home en los primeros minutos la película para luego quitárselos hasta las escenas finales. Es posible que esta diferencia entre Norman Osborn y Green Goblin de Dafoe no sea notada por todos, pero es un detalle interesante que muestra el pensamiento y el cuidado que se invierte en estas películas.

