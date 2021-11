Una de las críticas más recurrentes de la cinta de Spider-Man con Andrew Garfield fue que Jamie Foxx utilizó maquillaje azul y fue retocado con CGI para la interpretación de Electro. Pues el mismo actor confirmó en redes sociales, antes del estreno del primer tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home”, que volvería a la franquicia del héroe arácnido pero que no ‘será azul’.

Curiosamente, la publicación fue eliminada a los minutos de publicada ya que ni Marvel ni Sony habían confirmado nada al respecto. Ahora, con el nuevo spot de televisión podemos dar un vistazo a su traje.

Si eres fans de los cómics, quizás notarás el parecido con el traje clásico, en donde lleva el rayo en el rostro. En esta ocasión, se trata de una formación natural de la energía al rededor de su cabeza.

¿Cuál es la versión de Electro que más te gusta? Sin duda, la edición actual va acorde con el UCM, ya que Vulture, por ejemplo, no tiene alas de verdad sino que fueron creadas con tecnología chitauri.

New spider-man no way home TV spot pic.twitter.com/J50jnhHVq8 — Spider-Man No Way Home News And Countdown (@SpiderMan3news) November 26, 2021

“Spider-Man: No Way Home”: Electro muestra su nuevo traje en avance de televisión. (Foto: Sony)

“Spider-Man: No Way Home” se estrenará el 17 de diciembre en los cines de todo el mundo. Será la última participación de Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel y se espera que haya un cameo de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

