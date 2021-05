La trama de “Spider-Man: No Way Home” sigue siendo todo un misterio. Los rumores y teorías apuntaban a que la siguiente cinta del Hombre Araña se centraría en los multiversos y traería de regreso a varios personajes de pasadas películas.

Alfred Molina y Jamie Foxx, por lo pronto, han confirmado que volverán a interpretar a sus personajes (Doctor Octavio y Electro). No obstante, hay otros actores como Andrew Garfield que simplemente desmintieron que lo hayan llamado para el rodaje.

Comentó que le encantaría ser parte del proyecto y que la idea de los multiversos con diferentes Peter Parker le gusta pero que Marvel no los in incluido en el guion. Emma Stone también explicó que no será parte de la cinta.

En una reciente entrevista con el medio MTV News, la actriz explicó que sí ha escuchado de los rumores pero que lamentablemente no trabaja para Marvel ni Sony.

“Escuché esos rumores. No sé si se supone que debo decir algo, pero no estoy [involucrada]. No sé lo que se supone que debes responder como alumna.”, explicó.

Qué otro personaje te gustaría ver en esta nueva cinta del UCM. Recientes rumores explican que Willem Dafoe podría volver a su papel de Duende Verde, básicamente como líder de los Seis Siniestros.

¿Cuáles son las habilidades y superpoderes de los “Eternals”?

No cabe duda que la adaptación de los Vengadores a la pantalla grande fue una de las decisiones más acertadas de Marvel Studios. Tras 13 años de estrenos, la productora ha cerrado ya la fase 3 con “Avengers: Endgame”, en donde algunos héroes de los cómics dejaron el equipo, ya sea por retiro o porque fallecieron. Pero hora es el turno de darle espacio a “Eternals”.

Tras mostrar a uno de los villanos más poderosos de Marvel (Thanos), ahora toca conocer a los héroes y personajes que tienen poderes y habilidades que escapan al nivel de los Vengadores y del mismo ser morado.

¿Quiénes son los protagonistas de “Eternals” y cuáles son sus poderes?

Ikaris: uno de los líderes del equipo de Eternos será interpretado por Richard Madden. Al parecer, tendrá la habilidad de manipular la energía cósmica; además, en los cómics se ha mostrado que tiene inmunidad a las enfermedades y que no envejece.

Sersi: otra de las lideresas de los Eternos. Gemma Chan interpretará al personaje que cuenta con poderes de hechicera, además puede alterar la materia y la composición de organismos vivos.

Thena: Angelina Jolie se unió al UCM en este proyecto para interpretar a la poderosa Thena. Tendría un papel protagónico en esta cinta debido a sus habilidades de combate y crear cualquier arma con la energía cósmica.

Ajak: Salma Hayek es otra de las estrellas de Hollywood que se unen a “Eternals”. Es de las más sabias y ha apoyado al desarrollo de la humanidad con conocimiento. También puede sanar de forma rápida a los demás y puede comunicarse con los Celestials.

Makkari: este será uno de los personajes más veloces del UCM. No solo puede moverse por toda la Tierra en cuestión de segundos sino que también a través del universo. Lauren Ridloff será el actor que interprete a este personaje.

Kingo: el actor Kumail Nanjiani mostró en redes sociales su arduo entrenamiento en el gimnasio para este papel. Puede manipular armas, utilizar la energía cósmica y cuenta con gran habilidad para luchar.

Druig: este podría ser uno de los villanos de la cinta debido a que normalmente está en desacuerdo con los Eternos. Barry Keoghan será Druig, quien cuenta con la capacidad de manipular mentes.

Sprite: la joven Lia McHugh tomará el papel de este Eternal. Además de los poderes de los demás Eternos relacionados a la energía cósmica, puede también crear ilusiones en la mentes de los demás.

