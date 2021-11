El multiversos de la locura inició con el estreno de la serie “Loki” en Disney Plus. No obstante, se conocerá más al respecto en la cinta “Spider-Man: No Way Home”, luego de que Peter Parker interrumpiera un hechizo de Doctor Strange y comenzaran a llegar villanos de otros multiversos.

En el primer avance de la cinta, se logró ver a Alfred Molina interpretando una vez más a Doctor Octopus, su papel de la franquicia que tenía como actor protagónico a Tobey Maguire.

Justamente, en una de las escenas sostiene de cabeza a Holland y queda sorprendido ya que no reconoce a este Peter Parker. En un reciente avance que se comparte por la televisión estadounidense, se confirma que este villano proviene del universo de las películas de Sam Raimi.

¿Doctor Octopus es un aliado?

Doctor Strange le pregunta si conoce a Peter Parker, a lo que responde afirmativamente. Sin embargo, inmediatamente después, se le pregunta si se trata de este Parker que está presente en la sala y la respuesta es negativa.

Nuevas teorías indican que Molina no interpretaría al villano sino que se trataría de una versión aliada de Spider-Man. En la escena final de combate no lo vemos enfrentar al Hombre Araña y todo parece indicar que se aliará a Strange para solucionar el tema de la ruptura de los universos.

Nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

