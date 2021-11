No cabe duda que la cinta del universo de Marvel que más expectativa ha generado en 2021 es “Spider-Man: No Way Home”. Los rumores y teorías se terminaron confirmando con el estreno del primer tráiler oficial, en donde Peter Parker da inicio al multiverso de la locura tras interrumpir un hechizo de Doctor Strange.

El objetivo era borrar la memoria de aquellos que conocen la identidad secreta de Spider-Man; no obstante, todo sale mal cuando Parker se da cuenta de que MJ está dentro de este grupo también.

Mucho se especulo acerca de que aparecerían actores de pasadas cintas como Tobey Maguire o Andrew Garfield, pero hasta el momento no han aparecido en los diferentes avances.

Quien sí estuvo presente en el primer tráiler oficial fue Alfred Molina como Doctor Octavius y se logra escuchar la risa del Duende Verde antes de explotar el puente en donde se encuentra Spider-Man.

Todavía no se ha confirmado la fecha de estreno del segundo tráiler pero ya se conoce la duración final de la cinta. El medio The Direct reportó que la empresa Ingresso, plataforma de ventas de entradas de cine, ya contaba con la duración de “Spider-Man: No Way Home”.

Allí se reveló que deberás estar en la sala del cine por 2 horas con 39 minutos. Recordemos que Jon Watts, el director, explicó que esta cinta realmente es “Spider-Man: Endgame” por el trabajo que se han tomado para contar una historia nunca antes vista en los cines.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

