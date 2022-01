¿También te quedaste con dudas luego de ver Spider-Man: No Way Home? Los guionistas Chris McKenna y Erick Sommers fueron entrevistados para dar cuenta de esos detalles que la comunidad de Marvel trata de explicar en los foros especializados. Si no has visto la película, será mejor que detengas tu lectura.

ALERTA DE SPOILER

Una de las preguntas más extendidas en el público es cómo funciona el hechizo de olvido que cambió la vida de Peter Parker al final de Spider-Man: No Way Home. ¿Cómo es posible borrar el recuerdo de alguien si bien existen fotos, documentos y pruebas irrefutables de que esa persona existe, así como sus vínculos sociales?

Los guionistas entienden las dudas y se limitaron a decir que la respuesta es más emocional que lógica... como casi todo lo que sucede en Marvel cuando cometen errores en el desarrollo de la trama.

“Esta es la primera vez que vamos a discutir esto. Y durante el desarrollo de la película hablamos mucho acerca de las consecuencias y lo que implica este hechizo. Nos preguntábamos si debíamos hacer algo similar a lo que vimos en Back to the Future, cuando Marty comenzaba a desaparecer de las fotos. ¿Peter todavía tiene pasaporte o algún documento de identidad? Y siempre surgían más preguntas”.

“Así que decidimos que lo que queríamos hacer, por ahora, era tener un cierre satisfactorio para la historia enfocado 100% en lo emocional. Lo que significaba para él. Y si la gente tiene preguntas acerca de detalles que no mencionamos, bueno, podrían ser respondidas en otra película”.

McKenna precisa un poco más al comparar el desenlace de Spider-Man: No Way Home con Heaven Can Wait de 1978. “La gente tuvo experiencias relacionadas con esta persona, pero olvidan a la persona, que lo conocieron o tuvieron algún tipo de relación. Sin embargo, siguen afectados por los eventos que sucedieron durante esa relación”, agregó.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Errores de la trama

A pesar de la aclaración, los guionistas de Spider-Man: No Way Home aún no explican por qué todos olvidaron la identidad de Peter Parker cuando el hechizo de Doctor Strange era que nadie recuerde a Parker como Spider-Man. Es decir, el hechizo no suponía un olvido absoluto -tal como se entiende a lo largo de la película-, sino solo y exclusivamente de la identidad de Parker como el Hombre Araña.

MJ y Ned Leeds, por ejemplo, conocían a Parker antes de que supieran su identidad secreta. ¿Por qué el hechizo afectaría toda la relación? Veremos por cuánto tiempo esta duda seguirá vigente en la comunidad de Marvel.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.