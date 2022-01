Las expectativas eran muy altas para la aparición de Venom en Spider-Man: No Way Home. Al final de Venom: Let There Be Carnage, el simbionte y Eddie Brock (Tom Hardy) viajan al universo de Peter Parker (Tom Holland), plantando así el futuro encuentro de ambos personajes. El problema es que No Way Home hizo cambios en su trama y las cosas resultaron muy distintas.

ALERTA DE SPOILER

En Spider-Man: No Way Home, todas las personas, héroes y villanos, que fueron traídas al mundo de Peter Parker era porque conocían la identidad real de Spider-Man. ¿Cómo es que esto aplica a Eddie Brock?

Los guionistas de No Way Home, Chris McKenna y Erick Sommers, explicaron que la razón no es Brock, sino Venom. “La idea es que el simbionte tiene conocimientos de otros universos. Enterrado en su mente está todo ese conocimiento, toda esa información, incluyendo la conexión de Peter y Spider-Man”, precisaron.

Ambos guionistas consideraron agregar a Venom en la batalla final de Spider-Man: No Way Home, pero decidieron relegarlo a las escenas postcréditos, en las que el simbionte deja un pequeño rastro para la futura aprición de Venom en ese otro universo.

La respuesta de McKenna y Sommers, en realidad, plantea más dudas sobre la naturaleza de Venom y el hechizo de Doctor Strange. Si el Hechicero Supremo logró que los personajes de otro universo vuelvan a su realidad de origen, ¿cómo es que un pedacito de Venom puede seguir en la Tierra si los mismos guionistas explican que este porta la memoria de Spidey y Parker? ¿O es que se trata de un pedazo sin memoria, pero aún así se trata de material ajeno a su realidad?

