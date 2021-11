“Spider-Man: No Way Home” haría que los villanos del pasado sean variantes

Marvel tiene el reto de fusionar las franquicias de Spider-Man en una sola película. Spider-Man: No Way Home viene generando expectativas sobre la aparición de los tres Peter Parker (Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire) en la pantalla grande. No hay pistas de que esto sea una realidad, pero sí se ha adelantado que los villanos de las sagas anteriores tendrán un espacio en la nueva entrega de la Fase 4 del UCM.

La gran pregunta sin respuesta es cómo Marvel traerá a la vida a los villanos que han muerto en las películas anteriores de Spider-Man. Duende Verde, por ejemplo, murió atravesado por su deslizador; Electro explotó de una sobrecarga y Doctor Octopus cayó al fondo del mar con el reactor de fusión. Una solución sencilla para Marvel es recurrir a lo que la serie Loki conceptualizó como “variantes”, es decir, una persona idéntica a otra que forma parte de una realidad alterna.

Entonces, el plan de Marvel no sería traer de vuelta al mismo villano justo después del final de su película, sino a una variante del antagonista que, por algún extraño evento Nexus, acabó en la realidad de las películas de Tom Holland. Una prueba de esta suposición la tenemos con Doctor Octopus, quien aparece hostil contra Spider-Man a pesar de haberse arrepentido de poner en peligro a Nueva York en Spider-Man 2 de Sam Raimi. La escena daría cuenta que el Doc Ock de Alfred Molina que vemos en el tráiler de No Way Home es una variante que no ha conciliado con Spider-Man, sino que algo ocurrió en línea temporal para que aparezca en otra realidad.

MARVEL | Detalles de Morbius y el Spider-Verse

Ahora, no debe ser muy difícil para una variante aparecer en otra realidad. La escena postcréditos de Venom dio cuenta que el salto a otras realidad puede ser involuntario debido al caos multiversal provocado por la muerte de He Who Remains. Lo mismo podría suceder con todas las variantes de los villanos de Spider-Man.

