Spider-Man: No Way Home ha hecho que el sacrificio de Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Avengers: Endgame sea aún más trágico. Hay quienes en la actualidad no procesan la muerte del Vengador y la situación no ha cambiado mucho ahora que No Way Home está en las salas de los cines.

ALERTA DE SPOILER

Peter Parker y Tony Stark tuvieron una relación muy cercana, casi la de un padre con su hijo. Recordemos que Iron Man no toleró la muerte de Spider-Man por el chasquido de Thanos y siempre estuvo detrás de él para que sea un mejor superhéroe en la primera entrega de la saga de Tom Holland. Stark prácticamente ha dado todo para el desarrollo de Parker.

Ahora, en Spider-Man: No Way Home, la situación se torna crítica cuando Doctor Stranger (Benedict Cumberbatch) le dice a Parker que deberá desaparecer de la memoria de todos para evitar la llegada de más seres multiversales. Parker acepta la condición y procede a despedirse de sus amigos tras la pelea principal.

Que todos se olviden de Peter Parker hace que tampoco sea parte de los Vengadores, y todas las herramientas y artilugios que tenía gracias a Tony ya no están a su disposición. Peter Parker se desvincula por completo del legado de Tony Stark.

Spider-Man: No Way Home hace que el sacrificio de Tony Stark sea más trágico porque todo lo que hizo para convertir a Peter en un héroe se vuelve discutible, al menos por ahora. Puede salvar al mundo entero, pero traer de vuelta a Peter es uno de sus principales objetivos al revertir el Blip. Como bien señaló Happy en Far From Home, Tony no se habría ido si no hubiera sabido que Peter estaría allí para recoger los pedazos. Lamentablemente, ahora será mucho más difícil para Peter convertirse en el héroe que Tony sabía que podía ser, pero hay esperanzas de que ese momento llegue en las próximas cintas de Holland.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.