Las teorías sobre la trama de “Spider-Man: No Way Home” están fuera de control. Inclusive desde antes del estreno del primer tráiler oficial, la comunidad ya adelantaba que aparecerían varios personajes de las pasadas cintas de Sony.

Por supuesto, se referían a Andrew Garfield y a Tobey Maguire, quienes todavía no confirmaron su participación en el rodaje. Por otro lado, sí apareció Alfred Molina en el traje de Doctor Octavius.

Ante estas imágenes, la comunidad comenzó a compartir teorías acerca de los multiversos y sobre cómo aparecerían otras versiones de Spider-Man.

¿Hay que soñar alto o es momento de pisar tierra? Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios, habló al respecto en una entrevista con la revista Empire, la misma que mostró esta semana algunas imágenes dell rodaje.

“Los rumores son divertidos, porque muchos de ellos son ciertos y muchos otros no lo son. El peligro es cuando te metes en el juego de las expectativas de querer que la gente se emocione con la película que recibe, y que no se decepcione por una película que no recibe”, detalló Feige.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

