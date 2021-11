La aparición de Electro (Jamie Foxx) en el tráiler de Spider-Man: No Way Home ha hecho que la comunidad debata sobre cuál es el origen del personaje ya que no se parece a su versión original de The Amazing Spider-Man 2. La explicación, si echamos un vistazo a las recientes producciones de Marvel, estaría en la trama de Loki, What If...? y la Sagrada Línea del Tiempo.

La primera aparición Electro en la pantalla grande fue en la secuela de The Amazing Spider-Man, protagonizada por Andrew Garfield y estrenada en 2014. A diferencia del diseño que vemos en No Way Home, Electro fue diseñado como un ser azul tras un accidente con anguilas en los laboratorios de OSCORP.

La razón por la que Electro ya no es azul (además de las críticas, porque a la comunidad no le gustó el diseño) es que se trata de una variante muy particular. En Loki, la Agencia de Variación Temporal explica que las variantes son versiones alternativas de una persona en otros universos. Así es como nos enteramos que hay varios Lokis y cada uno no necesariamente es parecido al otro.

THE AMAZING SPIDER-MAN | Origen de Electro

Ahora, la apariencia más humana de Electro en No Way Home daría cuenta que no es necesario el accidente con las anguilas para obtener el superpoder de la electricidad. Siguiendo la lógica de What If...?, la conversión de Max Dillon a Electro es un Punto Absoluto en el universo, es decir, un hecho que jamás podrá ser evitado o alterado.

Entonces, podemos llegar a la conclusión que el Electro de No Way Home es en realidad una variante de Max Dillon que obtuvo sus superpoderes por otro medio que no haya sido el accidente con las anguilas. En los avances de No Way Home, Electro tiene una apariencia militar, muy distinta a la del científico ñoño de The Amazing Spider-Man, por lo que probablemente ha recurrido a tecnología de última generación para obtener los superpoderes.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Avance

Sea como fuese, Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 15 de diciembre de 2021. Allí recién sabremos toda la verdad sobre estas variantes.

