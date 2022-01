Spider-Man: No Way Home trajo de vuelta a los villanos principales de las sagas anteriores. Eso ya lo supimos desde los avances oficiales de la película; sin embargo, una escena en especial mostró a varios otros enemigos de Spider-Man que merecen ser identificados, especialmente si eres de los que no están al tanto de los cómics de Marvel.

ALERTA DE SPOILER

Casi al final de la gran pelea en la Estatua de la Libertad, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) advierte a Peter Parker (Tom Holland) que deberá activar el hechizo de olvido para evitar que otros villanos multiversales de Spider-Man lleguen a la Tierra. Es entonces cuando la cámara enfoca las grietas del cielo y aparecen las siluetas de varios villanos clásicos de Spidey.

Si es que no estás al tanto de toda la franquicia, aquí te contamos quiénes son los que aparecen en el cielo de Nueva York tras la difícil batalla de los Spider-Man. El portal Comicbook identificó que hay seis villanos en dicha escena: Spider-Man Superior (Doctor Octopus en el cuerpo de Peter Parker), Kraven el Cazador, Escorpión, Blackcat, Rhino y Misterio.

Desconocemos si es que estos personajes tendrán cabida en el futuro de Spider-Man. Blackcat es el personaje que más suena para su debut en el Universo Cinematográfico de Marvel, así como el supuesto regreso de Andrew Garfield como el Hombre Araña.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Detalles sin sentido

El mismo Leeds explica al inicio de la película que él siente cierto poder para la magia cuando le cuenta a Strange cierto cosquilleo en las manos. Strange no le presta atención, por lo que una explicación sería ese pequeño detalle. Aún si el destino jugara a favor de Leeds para crear portales por cierta predisposición a la magia, nada explica cómo pudo crear un portal a un universo distinto, más aún si es que él estaba buscando a Peter Parker de su propio universo y no a los otros del multiverso.

Entendemos que es una película para no tomarse las cosas en serio, pero Spider-Man: No Way Home se ha tomado muchas licencias creativas para el desarrollo de su trama. Quedará por ver si es que Leeds tendrá cierto protagonismo como hechicero o simplemente se convierte en un civil más.

