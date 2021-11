No cabe duda que Marvel Studios y Sony Pictures Entertainment tienen entre manos uno de los proyectos más ambiciosos de la fase 4. “Spider-Man: No Way Home” introducirá los multiversos con el hechizo fallido de Doctor Strange.

En el primer tráiler oficial, se puede ver a Peter Parker (Tom Holland) pidiéndole al hechicero supremo una forma para eliminar la memoria a todos aquellos que saben su identidad secreta. Esto se debe a que al final de “Spider-Man; Far From Home” el medio Daily Bugle reveló imágenes de él y la muerte de Mysterio.

Como es de esperarse, los rumores y teorías comenzaron a compartirse en redes sociales. Se cree que Tobey Maguire y Andrew Garfield volverán a sus respectivos papeles de Spider-Man para ayudar a Holland en esta difícil aventura.

La gran sorpresa del primer avance fue el regreso de Alfred Molina como Doctor Octavius. Por este motivo, se cree que otros actores de la franquicia del arácnido volverían. Lamentablemente, el actor Tom Holland ha descargado la idea de Maguire y Garfield.

“La gente no me cree cuando digo que (Maguire y Garfield) no volverán. Pero la gente tendrá que creerme en algún momento. Significa mucho para mí. La primera vez que ves a Doc y al resto de los personajes que regresan, es muy emocionante, y es un gran momento en la historia del cine. Son tres generaciones que se unen”, declaró el actor en una entrevista con el medio Total Film (vía Games Radar+).

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

