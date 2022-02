Spider-Man: No Way Home sigue haciendo de las suyas en varios cines de todo el mundo. La exitosa cinta de Marvel y Sony Pictures es tendencia por el reencuentro de los tres Spidey (Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield) y muchos esperan ver la película en streaming. Lástima que si tienes Disney Plus, las cosas estarán complicadas.

Se espera que Spider-Man: No Way Home esté disponible para su compra en plataformas digitales y en Blu-ray/DVD el próximo mes, pero no hay la expectativa de que la obra llegue a la colección del Universo Cinematográfico de Marvel en la plataforma Disney Plus.

De acuerdo con Deadline, una película como Spider-Man: No Way Home será un gran impulso para Starz, y el CEO de Starz, Jeffrey Hirsch, dijo: “pones los programas y el contenido adecuados para que puedas atraer a los clientes que miran Spider-Man a uno de tus originales. El nuestro es un juego de retención, no un juego de adquisición... Alineando contenido semana a semana, 52 semanas al año. Buscando mover a nuestra audiencia principal de un programa al siguiente”.

Por lo pronto, ya sabes a qué plataforma recurrir si planeas ver Spider-Man: No Way Home con todas las comodidades en tu casa. Mientras tanto, la comunidad está a la espera de noticias sobre otra posible película de Peter Parker.

No está claro si Tom Holland volverá a ponerse el traje de Spidey, y aunque el actor parece tener sentimientos encontrados acerca de regresar, no descarta un regreso a Marvel.

“Si estoy jugando a Spider-Man después de los 30, he hecho algo mal”, dijo el artista en una entrevista para Esquire Middle East.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME | Errores en la trama

A pesar de la aclaración, los guionistas de Spider-Man: No Way Home aún no explican por qué todos olvidaron la identidad de Peter Parker cuando el hechizo de Doctor Strange era que nadie recuerde a Parker como Spider-Man. Es decir, el hechizo no suponía un olvido absoluto -tal como se entiende a lo largo de la película-, sino solo y exclusivamente de la identidad de Parker como el Hombre Araña.

MJ y Ned Leeds, por ejemplo, conocían a Parker antes de que supieran su identidad secreta. ¿Por qué el hechizo afectaría toda la relación? Veremos por cuánto tiempo esta duda seguirá vigente en la comunidad de Marvel.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.