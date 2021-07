Recientemente, Marvel Studios compartió el último episodio de “Loki”, la tercera serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Como ya se anunciaba con anterioridad en uno de los teasers, todo en el UCM ha cambiado con el estreno de este capítulo.

Sylvie y Loki lograron tomar control de la mente de Alioth gracias al sacrificio de Classic Loki. Inmediatamente, se abrió un portal que conducía al ‘fin del tiempo’ en donde se encontraba el personaje detrás de la TVA.

Spoilers de Loki

Kang era el personaje que controlaba la línea de tiempo y se encargaba de eliminar a los disidentes (los que se escapaban de su línea del tiempo) a través de la organización ‘Autoridad del Tiempo’.

Curiosamente, no se trata de Kang el Conquistador, sino de una variante mucho más benevolente. Él mismo explica que era un humano normal pero descubrió cómo funcionaban los multiversos.

Allí es cuando varias versiones de él comenzaron a colaborar con conocimiento hasta que uno de ellos decidió tomar control de las demás líneas de tiempo. Pero ya ha pasado mucho tiempo desde entonces y Kang solo desea morir para que se desate la locura de los multiversos.

Allí es cuando entran en acción los diferentes Spider-Man. Según teorías de los fans Andrew Garfield y Tobey Maguire sí podrían tener un cameo en “Spider-Man: No Way Home”.

La serie “Loki” conecta directamente con “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, serie que buscará resolver los problemas causados por los Lokis y por Kang. También podría contar con cameos sorpresas, hasta de personajes muertos.

Kevin Feige responde a Alfred Molina por filtraciones de “Spider-Man: No Way Home”

Jamie Foxx compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para sus seguidores en donde anunciaba que volverá a ser Electro pero sin su peculiar maquillaje azul. Por otro lado, Alfred Molina tomará el papel de Doctor Octavio.

Ambos actores filtraron la información; así que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, se pronunció al respecto.

“Ya sabes, la gente habla. Hay personas a las que les das un micrófono y les encanta hablar. Otros como yo, no nos gusta mucho. Todo lo que hacemos busca superar las expectativas y sorprende”, comentó el directivo en una entrevista con ET.

“No todos los rumores que se leen en internet son ciertos. Ni de largo. Pero tampoco son todos falsos, ahí está la gracia”, añadía.

