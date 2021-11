“Spider-Man: No Way Home” podría explicar así la aparición con vida de Electro

Spider-Man: No Way Home deberá responder varias dudas sobre la saga de Andrew Garfield si es que Electro formará parte de la Fase 4 del UCM. Hay historias que nunca se cerraron en las sagas anteriores del héroe arácnido, por lo que No Way Home deberá atender ciertos misterios para que el Spider-Verse tenga sentido en la futura trama de Marvel.

Una de las cosas que deberán ser aclaradas es cómo Electro, interpretado por Jamie Foxx, aparecerá con vida en No Way Home. Electro apareció en la secuela de The Amazing Spider-Man, dirigida por Marc Webb y estrenada en 2012, y murió casi al final de la película de una sobrecarga en una estación eléctrica. Las imágenes muestran cómo su cuerpo se quiebra de tanta energía hasta explotar. No hay un cadáver, pero sí quedan sus cenizas tras la explosión.

¿Qué debemos entender de la escena? La sobrecarga de Electro, si es que nos anticipamos a lo que podría suceder en Marvel, abrió una puerta interdimensional. Solo así podríamos entender que Electro sobrevivió a la explosión y acabó en alguna otra parte de la realidad.

MARVEL | Muerte de Electro

Otra explicación posible es a través del argumento de Loki, la serie exclusiva de Marvel en la plataforma Disney Plus. Si en Spider-Man: No Way Home veremos una pizca del caos multiversal, como la aparición de Doctor Octopus buscando venganza en el tráiler, quizá el Electro que aparecerá en la pantalla grande sea una variante y no necesariamente el mismo Electro que vimos en The Amazing Spider-Man 2.

Electro aún no aparece en el tráiler oficial de No Way Home; sin embargo, el actor confirmó su participación en la película. Además, una de las tantas portadas dedicadas a la nueva película de Spider-Man muestra un rayos haciendo referencia a los ataques de Electro, así como una tormenta de arena, anticipando la futura aparición de Sandman, uno de los villanos de Spider-Man 3 de Sam Raimi.

