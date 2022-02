El Universo Cinematográfico de Marvel cumplió con los fans. Durante muchos años, la comunidad se preguntaba si era posible ver a los tres actores que han interpretado al Hombre Araña en una misma cinta. Pues “Spider-Man: No Way Home” hizo eso y mucho más.

No solo vimos en la pantalla grande a Tobey Maguire, Tom Holland y Andrew Garfield reunidos, sino que tuvieron que enfrentar a los villanos más icónicos de todas las franquicias del héroe arácnido.

El Duende Verde (Willem Dafoe), Doctor Octopus (Alfred Molina) y Electro (Jamie Foxx) son solo tres de la larga lista de personajes que regresaron. Sin duda, una apuesta arriesgada de parte de Sony y Marvel.

Por supuesto, se trata de una cinta llena de detalles que muchos de ellos recién encuentran una explicación. A continuación, te compartimos un detalle que quizás no notaste la primera vez que viste “Spider-Man: No Way Home”.

¿Cómo Spider-Man de Tobey Maguire conocía a MJ y Need Leeds?

Quizás cuando viste los portales de Need abrirse, pensaste de que se trataban de portales de multiversos que trajeron a ambos Peter Parker. No obstante, Doctor Strange no tiene este poder.

Se abrieron los multiversos por error, luego de que Parker interrumpiera el hechizo de Strange. Por este motivo, los portales abiertos son de la misma línea temporal del UCM. Esto quiere decir que Tobey y Garfield estuvieron deambulando por este universo un tiempo antes de ser encontrados.

MJ y Need han estado presentes en todos los canales de televisión tras el escándalo de la identidad de Spider-Man. Por este motivo, no es extraño para los Parker reconocer a estos dos personajes.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.