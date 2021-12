“Spider-Man: No Way Home” revela la primera aparición de Willem Dafoe como Duende Verde

Siguen las revelación en Spider-Man: No Way Home. Un nuevo videoclip oficial muestra una escena en la que el Duende Verde de Willem Dafoe ataca al Peter Parker interpretado por Tom Holland. La corta toma del avence es el debut de Dafoe en la pantalla tras varios tráilers y spots televisivos.

El tráiler más reciente de No Way Home dio un breve vistazo a la icónica armadura de Green Goblin que apareció por primera vez en la trilogía original de Spider-Man de Sam Raimi en la década de 2000. Green Goblin es uno de los cinco villanos de Spider-Man que se espera que aparezca en la película, junto con Doc Ock de Alfred Molina, Electro de Jamie Foxx (de las películas de Marc Webb “The Amazing Spider-Man”), Sandman y Lizard. A pesar de la confirmación del regreso de Osborn, las imágenes oficiales de Dafoe en la película no han estado disponibles hasta ahora.

SPIDER-MAN | Nuevo tráiler de No Way Home

El video en cuestión muestra a Osborn con su armadura de Green Goblin, aunque sin la habitual máscara burlona; en cambio, Dafoe está desnudo con una simple capucha negra para cubrir su cabeza. Lanza una bomba de calabaza, que Peter Parker sin máscara salta para atrapar.

El segundo tráiler de Spider-Man: No Way Home mostraba una figura encapuchada montada en el deslizador de Green Goblin, lo que llevó a muchos fanáticos a sospechar que el New Goblin (James Franco) de Spider-Man 3 de 2007 podría aparecer.

Dado el historial de Marvel Studios, es muy probable que la próxima película contenga aún más sorpresas y cameos de los que se han revelado hasta ahora en los materiales promocionales.

